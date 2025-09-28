پخش زنده
به مناسبت هفته دفاع مقدس یادوراه شهیدان عزت الله ریاحی، حیدرروحی وحسین محبی از اهالی روستای نوغان بویین میاندشت برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ فرمانده ناحیه مقاومت بسیج بویین میاندشت در این مراسم بابیان اینکه مطالعه تاریخ ایران قضاوتها درمورد دفاع مقدس را دقیقتر عمیقتر میکند، گفت: در زمانی که انقلاب ما نوپا بود وشرائط خاصی برکشور حاکم بود جنگی برماتحمیل شد که ۳۵ کشور همراه صدام با ما وارد جنگ شدند. سرهنگ احمد قاسمی افزود: با رهنمودهای امام راحل، با توکل برخدا وپشتیبانی مردم و شجاعت رزمندگان درمقابل همه آنها ایستادیم ویک وجب ازخاک کشور را هم به دشمن ندادیم.