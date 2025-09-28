معاون زیربنایی و حمل و نقل شهرداری شهرکرد از پیشرفت ۷۵ درصدی طرح ساخت ششمین ایستگاه آتش‌نشانی در خیابان اقبال لاهوری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،هادی مهربانی گفت: ششمین ایستگاه آتش‌نشانی شهرکرد با مساحت هزار و ۹۵۴ متر مربع در خیابان اقبال لاهوری در حال ساخت است و تاکنون ۷۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

وی افزود: برای اجرای این طرح ۸۰ میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته و با تکمیل آن، پوشش خدمات آتش‌نشانی در نقاط مختلف شهر بهبود یافته و زمان پاسخگویی به حوادث کاهش خواهد یافت.