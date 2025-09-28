پایان مسابقات فوتبال لیگ نخبگان چرام با قهرمانی تیم عقاب
تیم عقاب قهرمان مسابقات فوتبال لیگ نخبگان شهرستان چرام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، در دیدار پایانی مسابقات فوتبال لیگ نخبگان چرام دو تیم عقاب و شاهین دم دره به مصاف هم رفتند. در این دیدار دو تیم پس از ۹۰ دقیقه تلاش دو تیم بدون گل به پایان رسید و سرنوشت بازی به ضربات پنالتی کشیده شد. در ضربات پنالتی تیم عقاب توانست با نتیجه ۵ بر ۴ تیم شاهین دمدره را شکست دهد و قهرمان مسابقات فوتبال لیگ نخبگان شهرستان چرام شود. گفتنی است در این دوره از مسابقات ۹ تیم از شهرستان چرام به مدت ۳ ماه با هم به رقابت کردند.