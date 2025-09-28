به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه تخصصی فناوری‌های نوین شهرستان آمل، از انتخاب سه عضو هیات علمی این دانشگاه در جمع پژوهشگران پر استناد دو درصد برترجهان درسال ۲۰۲۵ خبر داد.

دکتر فخرالدین نظری گفت: سه عضو هیات علمی دانشگاه تخصصی فناوری‌های نوین آمل به نام دکتر هادی رضا زاده، دکتر بهرام قربانی و دکتر محبوبه زارع در فهرست پژوهشگران پراستناد دو درصد برتر جهان در سال ۲۰۲۵، بر اساس داده‌های منتشرشده از سوی دانشگاه استنفورد قرار گرفتند.

وی افزود: دکتر" هادی رضا زاده" و دکتر "بهرام قربانی" عضو هیات علمی دانشکده مهندسی و دکتر "محبوبه زارع "عضو هیات علمی دانشکده گیاهان دارویی دانشگاه فناوری‌های نوین آمل هستند که در لیست انتشار شده پژوهشگران پراستناد دو درصد برتر جهان بودند.

وی اضافه کرد: همچنین دکتر ملکی سرپرست دانشگاه تخصصی فناوری‌های نوین آمل وعضو هیات علمی دانشگاه مازندران نیز در زمره پژوهشگران پراستناد دو درصد برترجهان درسال ۲۰۲۵ انتخاب شد.

معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه تخصصی فناوری‌های نوین آمل، تصریح کرد: این فهرست، که به صورت سالانه توسط پژوهشگران دانشگاه استنفورد منتشر می‌شود، عملکرد استنادی نویسندگان را از لحاظ نمره شاخص استنادی مرکب شامل استناد‌ها "citations"، شاخص "h-inde"، شاخص "hm" تعدیل‌شده بر اساس نویسندگی مشترک "co-authorship adjusted hm-index"، استناد به مقالات در موقعیت‌های مختلف نویسندگی "citations to papers in different authorship positions" آنان در بازه زمانی ۱۹۶۰ تا ۲۰۲۴ در ۲۲ حوزه موضوعی اصلی و ۱۷۴ حوزه فرعی تحلیل کرده و بر این اساس نویسندگانی را که در زمره پژوهشگران پراستناد دو درصد برتر جهان قرار گرفته‌اند، به تفکیک در دو فهرست ۲ درصد دانشمندان پر استناد بر اساس عملکرد سال ۲۰۲۴ و "فهرست ۲ درصد دانشمندان پر استناد بر اساس عملکرد کل مدت فعالیت "معرفی کرد.

نظری، با ابراز خرسندی از این موفقیت، به جامعه دانشگاهی بویژه فرهیختگان وافتخارآفرینان خانواده بزرگ دانشگاه تخصصی فناوری‌های نوین آمل، ابرازامیدواری کرد: حضور این پژوهشگر از دانشگاه تخصصی فناوری‌های نوین آمل در جمع برترین‌های جهان، نشان از پتانسیل بالای این دانشگاه در تولید علم با کیفیت جهانی و ارتقای جایگاه علمی کشور در سطح بین‌المللی با وجود نوپا بودن این دانشگاه دارد.

به گفته او: دانشگاه تخصصی فناوری‌های نوین شهرستان آمل به عنوان تنها دانشگاه دولتی دراین شهرستان است که با ردیف بودجه مستقل در ساختار سازمانی خود بر اساس مصوبه هیئت امنا دانشگاه‌های مازندران دارای ۱۸۲ پست سازمانی اعضای هیئت علمی و ۱۵۳ پست سازمانی غیر هیئت علمی در قالب شش دانشکده و ۲۷ گروه است.

در حال حاضر دانشگاه تخصصی فناوری‌های نوین آمل شامل ۶۲ عضو هیئت علمی، ۴ دانشکده و ۱۲ گروه آموزشی است.