پخش زنده
امروز: -
رئیس دانشگاه فرهنگیان مازندران از افزایش ظرفیت آموزش معلمان در غرب استان با افتتاح مرکز جدید دانشگاه فرهنگیان در کلارآباد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ در مراسمی با حضور مسئولان دانشگاه فرهنگیان مازندران و دستگاههای اجرایی شهرستان عباسآباد، دانشگاه فرهنگیان شهرستان عباسآباد در کلارآباد به بهرهبرداری رسید.
رئیس دانشگاه فرهنگیان مازندران در این مراسم گفت: با تحویل رسمی این مکان از سوی آموزش و پرورش، ظرفیت دانشگاه فرهنگیان در غرب استان افزایش یافت.
دکتر مهدوی با اشاره به محدودیتهای پیشین در مرکز نوشهر اظهار داشت: پیش از این تنها در نوشهر مرکز دانشگاه فرهنگیان را داشتیم که بهدلیل محدودیت فضا، پاسخگوی نیازهای رو بهافزایش ما نبود امروز با تحویل این مکان جدید در کلارآباد، شرایط برای گسترش فعالیتهای آموزشی در منطقه فراهم شده است.
وی با تأکید بر رشد جذب دانشجومعلمان در سالهای اخیر افزود: دانشگاه فرهنگیان امروز در اوج جذب دانشجو قرار دارد و با افزایش سالیانه ظرفیت پذیرش، نیاز به توسعه فضاهای آموزشی در استان کاملاً محسوس است.
دکتر مهدوی با اشاره به گستره فعالیتهای دانشگاه فرهنگیان در مازندران گفت: در حال حاضر در سطح استان حدود ۳۵۰۰ دانشجو در حال تحصیل هستند و نزدیک به ۳۵ هزار معلم نیز وجود دارند که به آموزشهای حرفهای و بازآموزی نیاز دارند، دانشگاه فرهنگیان وظیفه دارد این نیاز گسترده را پوشش دهد.
رئیس دانشگاه فرهنگیان مازندران ضمن قدردانی از تلاش نماینده مردم در مجلس، مدیر کل آموزش و پرورش مازندران، فرماندار، خیرین، مدیریت اداره آموزش و پرورش شهرستان و مسئولان دستگاههای اجرایی تصریح کرد: پیش از این دو پردیس در ساری و مراکزی در شهرهای آمل، قائم شهر، بابل و نوشهر فعال بودند، امروز مرکز جدید کلارآباد به این مجموعه اضافه شد تا بتوانیم خدمات آموزشی بهتری را در غرب استان ارائه دهیم.
رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان عباسآباد، افتتاح رسمی مرکز دانشگاه فرهنگیان را گامی مهم در تحقق مطالبه دیرینه مردم منطقه عنوان کرد.
الیاسی گفت: امروز یک اتفاق بسیار ارزشمند و گرانقیمت در شهرستان عباسآباد رقم خورد آرزویی که سالها مردم فهیم این شهرستان در انتظار تحقق آن بودند با افتتاح دانشگاه فرهنگیان به ثمر نشست.
وی با اشاره به تلاش مجموعه آموزش و پرورش برای واگذاری فضای آموزشی مناسب به دانشگاه فرهنگیان تصریح کرد: ساختمانی که امروز تحویل داده شد، سه طبقه و دارای ۲۴ اتاق کاملاً تجهیز شده است، تمام فضاها با امکانات کامل از جمله کولر و تجهیزات آموزشی مناسب تجهیز شدهاند، حتی سلف سرویس ویژه دانشجو معلمان نیز در نظر گرفته شده است.
الیاسی با اشاره به ارزش بالای این ساختمانها از نظر مالی گفت: ارزش این مجموعه شاید به صدها میلیارد تومان برسد، اما اولویت ما توسعه آموزش عالی فرهنگیان در شهرستان بود، نه درآمدزایی، چون تا امروز عباسآباد فاقد هرگونه دانشگاهی بود.
وی در ادامه تصریح کرد: کلاسهای آموزشی دانشجویان نیز در این مرکز برگزار میشود و از این ترم، طبق اعلام رئیس محترم دانشگاه فرهنگیان استان، شاهد پذیرش دانشجو در این مرکز خواهیم بود.
دراین مراسم دکتر حسینی نماینده مردم در مجلس، کابلی فرماندار شهرستان عباسآباد، حجتالاسلام نامدار نماینده ولی فقیه در دانشگاه فرهنگیان استان در خصوص اهمیت راهاندازی دانشگاه فرهنگیان و جایگاه آن سخنرانی کردند.