معاون سیاسی امنیتی اجتماعی استاندار خراسان شمالی: انتخابات، چون با مشارکت گسترده همه اقشار مردم همراه هست نماد وحدت، همدلی وانسجام ملی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ جلسهی ستاد برگزاری هفتمین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستاها در استانداری خراسان شمالی برگزار شد.
معاون سیاسی امنیتی استاندار در این نشست که به صورت ارتباط تصویری زنده با فرمانداران ۱۰ شهرستان استان برگزار شد، گفت: همه امکانات تجهیزات و زیرساختها برای برگزاری این انتخابات در ۱۱ اردیبهشت سال آینده، همزمان با سراسر کشور بسیج شد.
طاهر رستمی افزود: در راستای برگزاری انتخابات، جلسات متعددی برگزار شده و مقرر است شرکت برق و اداره فناوری اطلاعات، پوشش و پشتیبانی شعب را تا پیش از آغاز انتخابات تکمیل کنند.
معاون استاندار تفاوت مهم این دوره انتخابات با دورههای گذشته را نحوه ملاکگذاری جمعیتی دانست و اظهار داشت: در حوزههای شهری، سرشماری جمعیت مبنا قرار میگیرد و در حوزههای روستایی آمار مرکز بهداشت ملاک خواهد بود.
به گفته رستمی، انتخابات در روستاهای بالای ۲۰ خانوار برگزار میشود؛ شوراهای روستاهای با جمعیت بیش از هزار و ۵۰۰ نفر پنج نفره و سایر روستاها سه نفره خواهند بود. تیرههای عشایری بالای ۲۰ خانوار نیز به منزله یک روستا محسوب شده و در آنها انتخابات برگزار خواهد شد.
رستمی اظهار داشت: در حوزه شهری ملاک جمعیت سر شماری مرکز آمار هست و در حوزه روستایی ملاک، آمارخانههای بهداشت میباشد.
وی خطاب به فرمانداران و بخشداران ضمن پرهیز از جانبداری از شخص خاصی گفت: انتخابات باید درکمال امنیت و سلامت و بی طرفی برگزار شود لذا همه بایدتلاش کنیم تا مشارکت اجتماعی بالایی داشته باشیم.
معاون سیاسی استاندارافزود: تاکنون ۱۰۹ نقطه مشکل آنتن دهی در روستاهای استان شناسایی شده که ارتقای زیرساخت مخابراتی مربوط به آن برای برگزاری انتخابات پیش رو در دستورکار است.