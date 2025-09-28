پخش زنده
رزمایش مواسات و خدمت جهادی به مناسبت دومین کنگره سه هزار شهید استان سمنان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، توزیع هزار دست لباس و چادر برای فعالان جهادی و فرهنگی، اهدای ۳۰ هزار بسته نوشت افزار به دانشآموزان مناطق محروم، اهدای ۵۵ دستگاه چرخ خیاطی به خانوادههای نیازمند، توزیع ۶۰۰ تانکر آبرسانی هزار لیتری برای عشایر و روستاییان، و همچنین توزیع هزاران بسته معیشتی و آموزشی میان اقشار آسیبپذیر اجرای ۱۰۰ نیروگاه خورشیدی پنج کیلوواتی و راهاندازی ۳۵ کارگاه صنایع تبدیلی از برنامههای این رزمایش است که به منظور توانمندسازی و حمایت از محرومان استان به اجرا درآمد.
مهدی کاشفی مسئول بسیج سازندگی سپاه قائم استان سمنان گفت: گفت: این رزمایش نمادی از عمل به فرمان رهبر معظم انقلاب در زمینه مواسات و همدلی است و حضور گسترده گروههای جهادی و مشارکت مردمی، نشان از اراده قوی در خدمترسانی بیمنت به محرومان دارد.
این مراسم با حضور سردار سید ضیاالدین حزنی، دبیر قرارگاه محرومیتزدایی سپاه برگزار شد.