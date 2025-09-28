پخش زنده
امروز: -
قائممقام کمیته امداد چهارمحال و بختیاری از معافیت خدمت ۲۸ فرزند خانواده مددجو (دارای شرایط) برای معافیت از خدمت سربازی به سازمان وظیفه عمومی ناجا معرفی شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،مهدی هاشمی گفت: معافیت از خدمت فرزندان خانوادههای مددجو از رویکردهای حوزه حمایت است که با هدف کمک به اقتصاد خانوادههای تحت پوشش انجام میشود.
وی با اشاره به شرایط برخورداری مددجویان از این خدمت افزود: فرزند پسر خانوادههای دارای زن سرپرست خانوار (فوت همسر و یا طلاق) با مراجعه به حوزه حمایت و براساس بخشنامه ارسالی از مرکز، میتوانند برای بهرهمندی از این خدمت اقدام کنند.
قائممقام کمیته امداد استان گفت: همچنین تک پسر خانوادههای دارای سرپرست مرد (دارای حداقل ۳ فرزند دختر و تک فرزند پسر) هم میتوانند از این خدمت بهرهمند شوند.
هاشمی بابیان اینکه معافیت این افراد با هماهنگی و همکاری مشترک این نهاد و سازمان وظیفه عمومی ناجا انجام میشود خاطرنشان کرد: سال گذشته ۵۸ فرزند خانواده مددجو از خدمت سربازی معاف شدند.