تغییرات دما، وزش باد‌های سرد و استفاده از وسایل گرمایشی در محیط‌های بسته، سد دفاعی طبیعی پوست را تضعیف و می‌تواند زمینه‌ساز بروز مشکلاتی مانند التهاب، ترک‌خوردگی و حتی اگزما شود.

عضو هیأت علمی گروه پوست دانشگاه علوم پزشکی گفت: خشکی پوست در فصل پاییز به دلیل تبخیر سریع آب از سطح پوست افزایش می‌یابد و می‌تواند حساسیت، التهاب و ترک‌خوردگی ایجاد کند.

دکتر قهار ترس افزود: با رعایت چند نکته ساده، بسیاری از مشکلات پوستی قابل پیشگیری است و پوست در این فصل سالم و نرم باقی می‌ماند.

از شوینده‌های ملایم استفاده کنید

وی توصیه کرد: افراد از شوینده‌های ملایم و مرطوب‌کننده‌های حاوی گلیسیرین استفاده کنند، کرم‌های محافظ با پایه روغنی را به‌ویژه در هوای خشک و سرد به کار ببرند و نوشیدن آب کافی را فراموش نکنند.

شست و شو با آب داغ ممنوع

این متخصص پوست از مردم خواست برای شست‌وشوی صورت از آب داغ استفاده نکنند و بهتر است که آب ولرم باشد، همچنین پس از شست‌وشو، استفاده از کرم مرطوب‌کننده برای جلوگیری از خشکی پوست، ضروری است.

تغذیه مناسب پوست در فصل پاییز

دکتر قهار ترس، افزایش رطوبت محیط با استفاده از دستگاه بخور یا قرار دادن ظرف آب کنار وسایل گرمایشی و تغذیه مناسب با میوه‌ها، سبزیجات تازه و غذاهای غنی از امگا-۳ مانند ماهی سالمون، گردو و دانه‌های کتان را از راهکار های موثر برای حفظ سلامت پوست برشمرد.

وی تأکید کرد: در صورت خشکی شدید پوست همراه با درد، خونریزی یا اختلال در خواب و فعالیت روزانه، مراجعه به پزشک ضروری است.