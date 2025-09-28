چند طرح مختلف اقتصاد مقاومتی، محرومیت زدایی و اشتغالزایی در شهرستان زرند به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، با سرمایه گذاری بالغ بر ۴۸ میلیارد تومان چند طرح در حوزه‌های مختلف در شهرستان زرند افتتاح شد.

فرمانده سپاه ثارالله استان گفت: سالن ورزشی صالحین روستای ده ایرج، ۱۰۰ پنل خورشیدی خانگی در سطح استان که ۲۳ پنل خورشیدی مربوط به شهرستان زرند است در راستای برقرار کردن امنیت پایدار مردمی انجام شده وبیش از ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از محل اعتبارات سپاه و با کمک‌های خیرین احداث شده است.

سردار نظری افزود:در بحث عمرانی ما ساخت یک حوزه مقاومت روستایی و همچنین ۲ ساختمان گردان‌های امام علی (ع) را افتتاح کردیم.

وی گفت: در راستای اجرای طرح‌های اقتصاد مقاومتی و اشتغالزایی بیش از ۱۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات از طریق بسیج سازندگی پرداخت شده است که خوشبختانه تعداد زیادی هم دارای شغل شدند هم اینکه یک رزق حلالی رو شروع کردند و معیشت آنها بهبود یافته است.