به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ به گزارش روابط عمومی جشنواره بین المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان، مسئول کمیته داوران کودک و نوجوان سی‌وهفتمین جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان با اشاره به برگزاری آزمون به صورت آنلاین، درباره مباحثی که به بچه‌ها آموزش داده می‌شود، توضیحاتی ارائه کرد.

چگونیان درباره زمان برگزاری آزمون انتخاب داوران این بخش گفت: افراد در ۲ گروه کودک ۹ تا ۱۱ سال و نوجوان ۱۲ تا ۱۶ سال تشکیل شده‌اند. همه بچه‌ها عضو گروه ایتا شده‌اند و جزوه‌ها از هفته گذشته در اختیار بچه‌ها قرار گرفته است.

وی، درباره اطلاعات جزوه‌ها بیان کرد: جزوه‌ای که برای بچه‌ها در گروه قرار دادیم درباره تاریخچه سینما، انواع فیلم‌ها، عناصر سینما، مراحل تولید فیلم، فنون فیلمبرداری، نقد و تحلیل فیلم، تاریخچه جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان و… است.

مسئول کمیته داوران کودک و نوجوان جشنواره تاکید کرد: جزوه کودکان با زبان کودکانه و جزوه نوجوانان مناسب این رده سنی نوشته شده است.

چگونیان تاکیدکرد: پس از برگزاری آزمون، منتخبان در گروه‌های کوچک‌تر قرار می‌گیرند و برای دریافت لباس فرم داوری، اقلام مربوطه و کارت‌های مربوط به داوری برای حضور در سینما‌ها فراخوانده می‌شوند.

سی و هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان در ۳ بخش ملی (فیلم‌های بلند، کوتاه و پویانمایی)، بخش بین‌الملل و بخش ویژه از ۱۲ تا ۱۶ مهر سال جاری با دبیری حامد جعفری در شهر اصفهان برگزار می‌شود.