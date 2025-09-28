پخش زنده
آزمون برخط معرفی داوران کودک ونوجوان در اصفهان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ به گزارش روابط عمومی جشنواره بین المللی فیلمهای کودکان و نوجوانان، مسئول کمیته داوران کودک و نوجوان سیوهفتمین جشنواره فیلمهای کودکان و نوجوانان با اشاره به برگزاری آزمون به صورت آنلاین، درباره مباحثی که به بچهها آموزش داده میشود، توضیحاتی ارائه کرد.
چگونیان درباره زمان برگزاری آزمون انتخاب داوران این بخش گفت: افراد در ۲ گروه کودک ۹ تا ۱۱ سال و نوجوان ۱۲ تا ۱۶ سال تشکیل شدهاند. همه بچهها عضو گروه ایتا شدهاند و جزوهها از هفته گذشته در اختیار بچهها قرار گرفته است.
وی، درباره اطلاعات جزوهها بیان کرد: جزوهای که برای بچهها در گروه قرار دادیم درباره تاریخچه سینما، انواع فیلمها، عناصر سینما، مراحل تولید فیلم، فنون فیلمبرداری، نقد و تحلیل فیلم، تاریخچه جشنواره فیلمهای کودکان و نوجوانان و… است.
مسئول کمیته داوران کودک و نوجوان جشنواره تاکید کرد: جزوه کودکان با زبان کودکانه و جزوه نوجوانان مناسب این رده سنی نوشته شده است.
چگونیان تاکیدکرد: پس از برگزاری آزمون، منتخبان در گروههای کوچکتر قرار میگیرند و برای دریافت لباس فرم داوری، اقلام مربوطه و کارتهای مربوط به داوری برای حضور در سینماها فراخوانده میشوند.
سی و هفتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان در ۳ بخش ملی (فیلمهای بلند، کوتاه و پویانمایی)، بخش بینالملل و بخش ویژه از ۱۲ تا ۱۶ مهر سال جاری با دبیری حامد جعفری در شهر اصفهان برگزار میشود.