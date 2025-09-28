به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، فرماندار سمنان در نشست با مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان سمنان با بیان چالش‌های توسعه روستایی در بخش مرکزی گفت: سمنان در بحث اقدام ملی مسکن در حوزه روستایی باید از ظرفیت‌ها به نحو مطلوب بهره‌مند شود.

وی با بیان اینکه همکاری در حوزه عوارض تفکیک زمین ضروری است، افزود: توسعه پایدار روستا‌ها و تسهیل در روند واگذاری زمین، تنها با هم‌افزایی و همگرایی دستگاه‌های متولی امکان‌پذیر است .

همچنین در این جلسه دهیاران رکن‌آباد، خیرآباد، دلازیان و علاء نیز حضور داشته و در خصوص موضوعات مرتبط با تفکیک و واگذاری زمین و سایر مباحث حوزه بنیاد مسکن به بحث و تبادل نظر پرداختند.