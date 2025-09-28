به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، معاون امور معادن و فرآوری معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در مراسم روز ملی صنعت و معدن در مشهد گفت: در یکسال گذشته، توسعه اکتشافات با تأکید بر فناوری و تکمیل زنجیره ارزش در دستور کار دولت بوده و طرح تحول اکتشاف دنبال شده است.

وجیه‌الله جعفری ابراز امیدواری کرد که امسال با توان بخش خصوصی، تهیه نقشه یک پنجاه هزارم برای شناسایی دارایی‌های معدنی به سرانجام برسد.

معاون وزیر صمت به مشکلات فعالان صنعتی اشاره و بیان کرد: با وجود افزایش هزینه‌های تولید به دلیل تغییرات نرخ ارز، تعرفه‌های انرژی، مزد نیروی کار، تحریم‌ها و جنگ اقتصادی، تلاش فعالان اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۳ تاکنون منجر به افزایش ۱۲ درصدی صادرات، افزایش ۷۵ درصدی سرمایه‌گذاری در پروانه‌های بهره‌برداری و افزایش ۱۸ درصدی اشتغال شده است.

جعفری راه‌اندازی میز خدمت در تمام استان‌ها، بررسی و تصمیم‌گیری برای بیش از هزار و ۲۰۰ پرونده، حل مشکل تأمین الکترود گرافیتی برای فولاد کشور و تولید آن برای نخستین بار، تولید کنسانتره تیتانیوم، تأمین پایدار انرژی صنایع با ۳۳۵ مگاوات نیروگاه ترکیبی و حدود ۲۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر را از جمله دستاورد‌های حوزه صنعت و معدن در یکساله دولت برشمرد.

وی ادامه داد: همچنین توسعه صنعت دریا محور با تمرکز بر کشتی‌های بیش از ۱۰ هزار تن، کنترل رشد قیمت خودرو در سقف ۱۵ درصد، تنظیم بازار با واردات ۶۰ هزار خودرو، تولید بیش از ۱۰۵ هزار دستگاه خودرو و نوسازی و بازسازی و هوشمندسازی بیش از ۲۴۰ واحد صنعتی در شهرک‌ها اجرا شد.

معاون وزیر صمت اضافه کرد: در بخش تجارت، احیای شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی پس از چهار سال، تهیه و تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی، اعزام ۹۰ هیات تجاری و پذیرش ۱۴۲ هیات خارجی با هدف توسعه دیپلماسی اقتصادی انجام گرفت.

جعفری اظهار کرد: خراسان رضوی باید در مسیر اصلاح هزار و ۱۴۹ واحد نیمه‌فعال صنعتی و معدنی حرکت کند و با سرمایه‌گذاری هدفمند، صنایع سنتی را به سمت صنایع مبتنی بر فناوری و نوآوری سوق دهد.

درخواست استاندار خراسان رضوی برای تفویض اختیار بخش معدن وزارت صمت به استان

استاندار خراسان رضوی نیز در این نشست قول وزیر صمت در سال گذشته مبنی بر تفویض اختیارات بخش معدن این وزارتخانه به استان و عملی نشدن آن تاکنون را یادآور شد و بر ابلاغ قول وزیر صمت مبنی بر واگذاری سریع اختیارات حوزه معدن به استان تاکید کرد.

غلامحسین مظفری با بیان اینکه وزیر صمت صریح و روشن اعلام کرد که اختیارات وزارت صمت خصوصا حوزه معدن واگذار خواهد شد، افزود:، اما تاکنون این تفویض اختیار به استان ابلاغ نشده و صرفاً به مکاتبات بسنده شده است. این در حالی است که در نشست با مقام معظم رهبری نیز بر ضرورت تفویض اختیارات به استانداران تأکید شد و مشکل اصلی مخالفت بدنه وزارتخانه‌هاست.

در ادامه این مراسم از ۶۰ واحد برتر حوزه صنعت و معدن استان در سطح ملی و استانی به سبب تلاش‌های ارزشمند و دستاورد‌های مؤثر در توسعه اقتصادی، با اهدای لوح، تجلیل شد.