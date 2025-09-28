به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، در نشستی با حضور استاندار کرمان، مدیرکل میراث فرهنگی و شماری از فعالان گردشگری استان، کلیات سند جامع گردشگری کرمان ارائه گردید.

محمدعلی طالبی عنوان کرد: در برنامه تحرک‌بخشی به توسعه استان "کرمان برفراز" چند راهبرد برای توسعه گردشگری استان از جمله تدوین برنامه لبخند دنیا به کرمان ۱۴۰۵ مورد توجه قرار گرفت.

وی ادامه داد: در همین راستا سند جامع گردشگری کرمان باید به عنوان مبنای کار و فعالیت برای آینده گردشگری استان مدنظر قرار گیرد و ایرادات و اشکالات آن برطرف شود.

استاندار کرمان عنوان کرد: با هماهنگی میراث فرهنگی، راهبردهای اولویت‌دار استان از جمله فعالیت‌های کویرنوردی، فعال‌سازی پروازها، برگزاری رویدادها و غیره در سند تکمیل شود.

استاندار کرمان به فراهم آوردن زمینه حضور گردشگران خارجی در صورت مهیا شدن شرایط اشاره و اظهار کرد: کرمان می‌تواند مانند سال‌های گذشته در فهرست مقاصد گردشگری خارجی قرار خواهد گرفت.

وی در ادامه به تشریح برنامه‌های گردشگری در جنوب استان پرداخت و گفت: هنگامی که از کرمان صحبت می‌کنیم، تمامی ۲۵ شهرستان استان را شامل می‌شود که در کنار هم تنوع بسیار خوب و هم‌افزایی در حوزه اقتصاد گردشگری ایجاد می‌کنند.

طالبی به ظرفیت‌های بسیار خوب جنوب استان، به ویژه در جیرفت که به عنوان خاستگاه تمدنی بشر شناخته می‌شود، اشاره و بر تقویت زیرساخت‌های گردشگری در حوزه میراث‌فرهنگی و فراهم آوردن زمینه حضور گردشگران در بعد نرم‌افزاری تاکید کرد.

استاندار کرمان افزود: با توجه به اقلیم خاص و کشاورزی جنوب استان، رویدادهای مختلف گردشگری در شهرستان‌های جنوبی استان تعریف شده و قرار است از ظرفیت نزدیکی جنوب استان به سواحل خلیج فارس و به عنوان پس‌کرانه‌های مکران نیز برای جذب گردشگر استفاده شود.