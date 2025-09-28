پخش زنده
کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به فشارهای اروپا و دروغپردازیهای رژیم صهیونیستی، تاکید کرد: ایران نه تنها از مسیر خود منحرف نشده، بلکه جایگاه الهامبخش خود در منطقه را پررنگتر کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، فتحاللهی، کارشناس سیاسی، در گفتوگوی تلفنی با خبر صدا و سیمای مهاباد درباره هدف اروپا از فعالکردن مکانیسم ماشه گفت: اروپا میدانست که در صورت پایان زمان تعیین شده برای اجرای تعهدات برجام، دیگر از نظر حقوقی ابزار فشاری علیه ایران نخواهد داشت. از سوی دیگر، دروغپردازیهای رژیم صهیونیستی مبنی بر افزایش سطح غنیسازی اورانیوم ایران تا ۹۰ درصد، اروپاییها را تحت فشار گذاشت، اگرچه ایران بارها تاکید کرده است که به دنبال تولید سلاح هستهای نیست.
وی افزود: واقعیت این است که دعوای ما با اروپا تنها بر سر انرژی هستهای نیست، بلکه موقعیت الهامبخش ایران در منطقه است.
فتحاللهی تصریح کرد: اروپاییها خواهان کاهش برد موشکهای ایران به ۵۰۰ کیلومتر و محدودکردن نفوذ ایران در حوزههای مختلف هستند. با این حال، ما شاهد بودیم که در سخنرانی رئیس جمهور ایران در سازمان ملل، سیاستهای راهبردی رهبر معظم رهبری علارغم تلاشها برای ایجاد شکاف حاکمیتی، دنبال شده و این وحدت و قدرتنمایی باعث شد کشورهای غربی از این موضوع واهمه داشته باشند.
این تحلیلگر سیاسی در پایان گفت: در شرایط فعلی، تلاشها برای ایجاد شکاف در حاکمیت ایران بینتیجه خواهد بود و ایران همچنان در مسیر تقویت جایگاه خود در منطقه و جهان پیش میرود.