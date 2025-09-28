



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شیراز از کشف و ضبط بیش از ۶۵ میلیارد ریال اقلام سلامت محور قاچاق و غیرمجاز در یک ماه گذشته در شیراز خبر داد.

محمدجواد خشنود گفت: با پیگیری‌های اطلاعاتی و دریافت گزارش‌های مردمی مبنی بر فعالیت برخی افراد در زمینه توزیع اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی قاچاق در سطح شهر شیراز، موضوع به‌طور جدی در دستور کار قرار گرفت و با همکاری پلیس امنیت اقتصادی و پلیس اماکن، چهار واحد متخلف شناسایی و بازرسی شد.

وی ادامه داد: در این بازرسی‌ها بیش از ۱۲۰ قلم از انواع دارو، مکمل‌های دارویی، ژل و فیلر‌های زیبایی، مواد مزوتراپی و همچنین چند دستگاه لیزر پوست و مو غیرمجاز از یک واحد مسکونی و سه واحد صنفی فاقد پروانه فعالیت کشف و ضبط شد.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شیراز افزود: در جریان این عملیات، ۹ متهم برای سیر مراحل قانونی به دادسرای انقلاب شیراز معرفی شدند، همچنین در یکی از این واحد‌ها تعداد هفت دستگاه لیزر قاچاق پوست و مو از یک انبار غیرمجاز کشف و دارو‌ها و ملزومات قاچاق موجود در خودروی متهمان نیز توقیف شد.

خشنود با تأکید بر اهمیت خرید اقلام سلامت‌محور از مراکز مجاز، گفت: از مردم تقاضا داریم در انتخاب و خرید دارو، مکمل و تجهیزات مرتبط با سلامت، نهایت دقت را به خرج دهند تا از آسیب‌های احتمالی و خرید اقلام غیرمجاز در امان باشند، همچنین از شهروندان درخواست می‌کنیم هرگونه اطلاعات در زمینه قاچاق کالا‌های سلامت‌محور را از طریق تماس با سامانه ۱۹۰ به کارشناسان و بازرسان معاونت غذا و دارو اطلاع دهند.