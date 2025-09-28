به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛ ابراهیم علی‌پناهی گفت: بیش از ۱۲ هزار مرسوله حاوی قالی و قالیچه دست‌بافت بانوان شهرستان بروجرد به سایر شهرستان‌های کشور ارسال شده است.

مدیر کل شرکت ملی پست، لرستان افزود: با توجه به بافت کشاورزی استان و ظرفیت بالای تولید محصولات بومی و محلی، بخش زیادی از این محصولات و سایر تولیدات صنایع دستی به کمک شبکه ی گسترده پستی به مقصدهای مختلف ارسال می‌شود.

وی با اشاره به ارسال سایر محصولات بومی و کشاورزی استان گفت: تا پایان شهریورماه، هفت هزار مرسوله حاوی تولیدات کشاورزی لرستان از جمله عسل، گردو، داروهای گیاهی، برنج و انار هم از طریق پست به دیگر نقاط کشور ارسال شده است.

مدیرکل پست لرستان با تأکید بر اینکه ارسال محصولات کشاورزی موجب رشد ترافیک مرسولات پستی در استان شده، افزود: حذف واسطه‌ها، ایجاد ارتباط مستقیم با مصرف‌کنندگان و خریداران نهایی و نرخ‌های استطاعت‌پذیر شرکت ملی پست، از جمله دلایل اصلی استقبال کشاورزان و تولیدکنندگان از این بستر است.

علی‌پناهی بیان کرد: افزایش اعتماد کسب‌وکارها و مردم به ایمنی مرسولات پستی هم از دیگر عواملی است که موجب رشد ۳۰۰ درصدی سرویس تجارت الکترونیک و بازار الکترونیک پست (ebazar.post.ir) شده است.

وی با اشاره به کار آفرینی بانوان در زمینه ی تولید قالی و قالیچه ی گفت:پست استان برای حمایت از مشاغل خانگی ،ضمن امضای قرارداد با تولیدکنندگان، محصولات تولیدی را به سراسر کشور ارسال می‌کند.