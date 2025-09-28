به گزارش خبرگزاری صداو سیما مریم جلالی در آیین افتتاحیه نخستین بازارچه صنایع دستی سیستان و بلوچستان اظهار کرد: امروز روایت؛ قدرت برتر است و قدرتمندی سیستان و بلوچستان هم در داشتن روایت و قصه‌های اصیل است که باید به مدد مادران و زنان هنرمند، غیرتمند و صنعتگر استان این مهم را انجام دهیم و توسعه و پیشرفت همه جانبه را به ارمغان بیاوریم و این استان پهناور را با داستان‌های اصیل و هنرها و صنایع دستی فاخری که دارد به دنیا معرفی کنیم.

معاون وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی افزود: سیستان و بلوچستان به قدری ظرفیت دارد که می‌تواند به بهبود وضعیت ایران نیز کمک کند. ایران ما از هر انگشتش هنر می‌بارد و این استان در همه زمینه‌هایش غنی و بی‌نظیر است و ما نیز برای معرفی، تقویت و ترویج این ظرفیت‌ها و هنرها از هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد.

وی تأکید کرد: راه‌اندازی یک محل ثابت برای معرفی آثار فاخر صنایع دستی سیستان و بلوچستان در پایتخت کشور جزء مطالبات مدیرکل میراث‌فرهنگی استان و سایر متولیان و صنعتگران است و من قول خواهم داد که خانه سیستان وبلوچستان را نه تنها در تهران بلکه در اکثر کلانشهرهای ایران راه‌اندازی کنیم تا آن غفلتی که در معرفی این استان پهناور صورت گرفته به سرعت برطرف شود و سهم خود را در این مسئله ادا کنیم، در این مسیر از کمک همه عزیزان و متولیان بهره خواهیم گرفت.

او تصریح کرد:‌ امیدواریم با تلاش‌هایی که در اداره کل میراث فرهنگی سیستان و بلوچستان انجام شده بتوانیم به زودی سند جامعی برای توسعه و پیشرفت سیستان و بلوچستان مبتنی بر اقتصاد هویت بنیان که میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را شامل می‌شود داشته باشیم.

جلالی ادامه داد: راه‌اندازی و افتتاحیه نخستین بازارچه صنایع دستی سیستان و بلوچستان رویای دیرین بسیاری از صنعتگران استان را به واقعیت تبدیل کرد و ما قصد داریم تا در این بازارچه دائمی، ‌شان و مقام و جایگاه صنعتگران استان را بیش از پیش حفظ کنیم و برای تحقق آن نیز تلاش خواهیم کرد.