کلنگ زنی نیروگاه خورشیدی سه مگاواتی در زریندشت
کلنگ نیروگاه خورشیدی سه مگاواتی و پروژه محور مواصلاتی زریندشت به زمین خورد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،همزمان با سفر استاندار فارس به شهرستان زریندشت، ۲ پروژه مهم شامل یک نیروگاه خورشیدی سه مگاواتی و باند دوم یک محور مواصلاتی حیاتی، کلنگزنی شد.
این پروژه گامی مهم در راستای توسعه انرژیهای پاک و تامین برق پایدار در منطقه است.
در ادامه این سفر، کارگاه اجرایی پروژه باند دوم محور دولتآباد به حاجیآباد نیز با دستور مستقیم استاندار و با اعتبار ۷۰۰ میلیارد ریال فعال شد.
این محور مواصلاتی که از مطالبات اصلی مردم زریندشت محسوب میشود، ظرف مدت ۱۸ ماه آینده به بهرهبرداری خواهد رسید و نقش بسزایی در رونق اقتصادی و تسهیل تردد در منطقه ایفا خواهد کرد.
شهرستان زرین دشت در فاصله ۲۷۴ کیلومتری شرق شیراز قرار دارد.