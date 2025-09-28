به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما
وزیر امور خارجه کلمبیا در مصاحبه با شبکه «الجزیره مباشر» گفت: ما تصمیم آمریکا برای لغو روادید «گوستاوو پترو»، رئیس جمهور خود، را رد میکنیم.
* کلمبیا کشوری مستقل و دارای حاکمیت است و کاملاً حق دارد دیدگاه خود را در محافل بینالمللی بیان کند.
* همه نمایندگان کشورهای عضو سازمان ملل متحد حق کامل دارند به کشورهایی که مقر سازمان را میزبانی میکنند، سفر کنند.
* ما هیچ اقدام متقابلی در برابر تصمیم آمریکا برای لغو روادید رئیسجمهور گوستاوو پترو صورت نخواهیم داد.
* سخنرانی رئیسجمهور گوستاوو پترو خلاف عرف دیپلماتیک نبود و بر پایبندی به توافقنامههای حقوق بشر متمرکز بود.
* ما معتقدیم واکنش آمریکا نسبت به سخنرانی رئیسجمهور گوستاوو پترو اغراقآمیز بود.
* نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تالار را ترک کردم تا به جنایت و نسلکشی مشروعیت نبخشیم.