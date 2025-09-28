امسال خرید تضمینی گندم از کشاورزان استان به ۱۳ هزار و ۸۶۶ تن رسید و تاکنون ۹۷ درصد مطالبات گندم‌کاران پرداخت شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خراسان جنوبی، سرپرست اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان گفت: فصل خرید تضمینی گندم به اتمام رسیده و از این مقدار خرید تضمینی گندم یک هزار و ۷۰۴ تن توسط مراکز ملکی و ۱۲ هزار و ۱۶۲ تن توسط مراکز مباشر انجام شده است.

حسینی‌نسب افزود: فصل خرید تضمینی گندم در خراسان جنوبی از نیمه اردیبهشت امسال آغاز شد و تعداد ۱۶ مرکز خرید در سطح استان فعال بودند و چهار هزار و ۹۴ محموله گندم به مراکز خرید تحویل شده است.

وی گفت: ۲ هزار و ۵۴۹ کشاورز محصول خود را به مراکز خرید گندم تحویل داده‌اند و بیشترین میزان خرید گندم با تحویل سه هزار و ۲۲۵ تن مربوط به شهرستان بشرویه بوده است.

سرپرست اداره کل غله و خدمات بازرگانی خراسان جنوبی افزود: ارزش گندم خریداری شده در سال جاری ۲۸۵ میلیارد و ۵۱۸ میلیون تومان است که از این میزان ۲۷۷ میلیارد و ۷۲۲ میلیون تومان معادل ۹۷ درصد مطالبات به کشاورزان پرداخت شده است.

حسینی‌نسب قیمت هر کیلوگرم گندم در سال جاری را ۲۰هزار و ۵۰۰ تومان عنوان کرد و افزود: گندم نوع یک دولتی ۶۶۵ تومان، گندم نوع ۲ دولتی ۹۰۰ تومان و گندم نوع ۶ آزادپز ۲۱ هزار و ۷۲۰ تومان به نانوایان تحویل داده می‌شود.