رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: طرح قاضی مدرسه، گامی موثر در ارتقای آگاهی حقوقی و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان،حجت الاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی در نشست هماهنگی طرح قاضی مدرسه در کرمان ضمن تبریک سال تحصیلی جدید و هفته دفاع مقدس، یاد و خاطره معلمان و دانشآموزان شهید را گرامی داشت و از معاون اجتماعی و همکاران این معاونت و قضاتی که در اجرای این طرح همکاری داشتهاند، قدردانی کرد.
وی بیان کرد: در حال حاضر جامعه قضائی استان و آموزش و پرورش، معلمان، دانشآموزان و اولیای دانشآموزان به ضرورت طرح قاضی مدرسه واقف هستند و این طرح در حال حاضر جا افتاده و زمینه اجرای آن در مدارس فراهم است
حجت الاسلام والمسلمین حمیدی عنوان کرد: این طرح در ابتدای راه است و باید از تجربیات دو دستگاه به خوبی استفاده شود و سال به سال کار به خوبی پیش رود.
رئیس شورای قضائی استان کرمان، آشنا کردن دانشآموزان، معلمان و اولیای دانشآموزان با مسائل حقوقی و قضائی را از اهداف این طرح برشمرد و گفت: یکی از مشکلات امروز جامعه این است که اطلاعات حقوقی و قضائی مردم بسیار پایین است و باید کاری کنیم که مردم در همه اقشار با حقوق خود آشنا شوند و این امر موجب میشود از حقوق خود دفاع کنند
حجت الاسلام والمسلمین حمیدی بر ایجاد انگیزه در بین دانشآموزان برای آشنایی با حقوق تأکید کرد و اظهارداشت: موارد حقوقی باید متناسب با مقطع تحصیلی دانشآموزان ارائه شود.
وی، پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و جرائم مرتبط با دانشآموزان را هدف دیگر اجرای طرح قاضی مدرسه ذکر و خاطرنشان کرد: اگر دانشآموزان با قوانین و مقررات آشنا باشند، ۵۰ درصد حالت بازدارندگی دارد و موجب میشود که به سمت جرائم و آسیبهای اجتماعی در فضای مجازی و فیزیکی نروند.
رئیس کل دادگستری استان کرمان، ارتقای ارتباط دانشآموزان با دستگاه قضایی را نیز از اهداف طرح قاضی مدرسه برشمرد و ادامه داد:دستگاه قضایی از ارکان حکومت است و باید نوجوانان با این مجموعه در ارتباط باشند و اهداف و مأموریتهای این قوه را بشناسند.