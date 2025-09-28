به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،محمدحسین واحدیان گفت: این طرح به‌عنوان یکی از شریان‌های حیاتی و کلیدی ترافیکی شهرکرد در مرحله پایانی قرار دارد و تاکنون حدود ۹۰ درصد آن تکمیل شده است.

وی با اشاره به اینکه عملیات زیرسازی و جدول‌گذاری مسیر در حال انجام بوده و بخش عمده‌ای از آسفالت‌ریزی نیز به پایان رسیده است، افزود: تکمیل این پروژه نقش مهمی در کاهش بار ترافیکی معابر مرکزی شهر و سهولت تردد خودرو‌ها ایفا خواهد کرد.

واحدیان خاطرنشان کرد: اجرای کمربندی شهید خرازی علاوه بر روان‌سازی ترافیک، دسترسی شهروندان به نمایشگاه بین‌المللی و سایر مسیر‌های ارتباطی را تسهیل می‌کند و گامی مؤثر در توسعه زیرساخت‌های شهری به شمار می‌رود.