دکترای اقتصاد، گفت: ایران برای دستیابی به توسعه پایدار در تمامی حوزهها نیازمند بهره مندی از انرژی صلح آمیز هستهای است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، حامد قادر زاده با اشاره به تلاشهای کشورهای غربی به ویژه آمریکا و سنگ اندازی در مسیر توسعه کشور بعد پیروزی انقلاب اسلامی ایران، گفت: تحمیل جنگ هشت ساله با هدف ناامن کردن مرزها، ارائه آمار و اطلاعات غلط به جامعه جهانی و معرفی ایران به عنوان کشور حامی تروریسم در منطقه از اقدامات دشمنان جمهوری اسلامی ایران است.
او افزود: معرفی فعالیتهای صلح آمیز هستهای ایران به عنوان فعالیتهای هستهای با هدف دستیابی به سلاح هستهای، از مواردی است که نظام سلطه برای جلوگیری از پیشرفت و توسعه ایران اسلامی در منطقه و جهان انجام داده است.
دکتری اقتصاد، افزود: دستیابی به توسعه پایدار جز با مدیریت اصولی و هوشمندانه از منابع کشور محقق نخواهدشد.
حامد قادر زاده گفت: توسعه پایدار نیازمند مدیریت منابع انرژیهای تجدید پذیر و تجدیر ناپذیر محقق خواهد شد.
کارشناس مسائل اقتصادی، با بیان اینکه قبل از انقلاب تاکنون تمرکز کشور در حوزه تامین انرژی بر استفاده از سوختهای فسیلی تجدید ناپذیر با آلایندگی زیست محیطی بالابوده است و از طرفی فعالیتهای اقتصادی در دنیای امروز نیازمند انرژی است، افزود: تامین انرژی در کشور یا از طریق انرژیهای تجدید پذیری، چون آب، باد، یا از طریق سوختهای فسیلی و یا از طریق انرژی هستهای تامین میشود.
حامد قادر زاده، گفت: جمهوری اسلامی ایران نیز همانند دیگر کشورها در تلاش است در راستای تامین انرژی مورد نیاز کشور از انواع انرژیهای تجدید پذیر، تجدید ناپذیر و انرژی هستهای در راستای تامین نیاز خود به انرژی بهرهمند شود.
او با اشاره به موضع جمهوری اسلامی ایران در استفاده صلح آمیز از انرژی هستهای، گفت: کشورهای غربی که مانع دستیابی ایران اسلامی به انرژی صلح آمیز هستهای هستند خود بارها از انرژی هستهای برعلیه بشریت و تسلط بر جامعه جهانی سوء استفاده کردهاند.
کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه ایران اسلامی هیچ گاه مخالف مذاکره نبوده، افزود: رهبر معظم انقلاب اسلامی به درستی فرمودند، دشمن به دنبال مذاکره نیست و تنها به دنبال فرافکنی است تا با نا امن کردن ذهنیت جهانی نسبت به جمهوری اسلامی ایران به اهداف شوم خود دست پیدا کند.
حامد قادر زاده با اشاره به کاربردهی انرژی هستهای در حوزههای مختلف پزشکی، صنعتی، کشاورزی گفت: عقب نشینی از حق مسلم کشور در استفاده صلح آمیز از انرژی هستهای عواقب ناخوشایندی را برای کشور بدنبال خواهد داشت.
او گفت: گذار از شرایط کنونی همانند دوران جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، نیازمند اتحاد و همدلی تمامی اقشار ملت است.
کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه برخلاف ادعای کشورهای غربی، بازگشت تحریمهای فصل هفتم سازمان ملل تنها ۵ درصد در کوتاه مدت بر اقتصاد کشور اثر گذار خواهد بود و از این نظر با وحدت و همدلی اقشار مختلف مردم با مسئولان بی تاثیر خواهد بود.