دوره «بصیرت و منش پهلوانی» ویژه مربیان ورزشی بسیج سراسر کشور دیشب در مشهدآغاز شد.

آغازدوره «بصیرت و منش پهلوانی» ویژه مربیان ورزشی بسیج سراسر کشوردر مشهد

آغازدوره «بصیرت و منش پهلوانی» ویژه مربیان ورزشی بسیج سراسر کشوردر مشهد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی،مسئول سازمان بسیج ورزشکاران خراسان رضوی گفت: این دوره ۲۵۰ بسیجی از مربیان مرد در هتل نخل مشهد حضور دارند.

سید مسعود نظام افزود: علاوه بر زیارت بارگاه منور رضوی، اهداف این دوره سه روزه ارایه آموزش‌های اخلاقی، معرفتی و منش پهلوانی است.

وی گفت: همچنین دوره ویژه مربیان زن ورزشی نیز با حضور ۲۵۰ بانوی بسیجی روز سه شنبه، هشتم مهرماه به مدت سه روز در مشهد آغاز خواهد شد.