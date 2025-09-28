به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، تیم فوتسال پردیس قزوین به مصاف نماینده سیرجان می‌رود.

در هفته دهم لیگ برتر فوتسال نماینده استان مهمان گهرزمین سیرجان خواهد بود.

این مسابقه از ساعت ۱۶ امروز در سالن پردیس دانشگاه آزاد سیرجان برگزار می‌شود.

پردیس با کسب ۱۱ امتیاز در جایگاه نهم جدول قرار دارد.

راهیابی بانوان کبدی کار استان به مرحله نیمه نهایی امید‌های کشور

تیم کبدی بانوان استان با پیروزی مقابل تبریز به جمع چهار تیم برتر کشور راه پیدا کرد.

رقابت‌های کبدی امید‌های بانوان کشور به میزبانی مشهد در حال برگزاری است.

آغاز مسابقات والیبال کارگران استان

در روز نخست این مسابقات، تیم‌های شرکت گاز، کاشی الوند و بهمن دیزل مقابل رقبا به برتری رسیدند.

در این مسابقات هشت تیم در سالن کارگران الوند با هم رقابت می‌کنند.