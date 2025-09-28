پخش زنده
جمهوری اسلامی ایران به دنبال توسعه صادرات غیرنفتی خود به کشورهای همسایه به ویژه افغانستان است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل؛ حسین روستایی رایزن بازرگانی ایران در افغانستان در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در کابل گفت: توسعه صادرات غیرنفتی ضرورت امروز است و اعطای مشوقهای صادراتی به صادرکنندگان و فعالان اقتصادی، به عنوان یک اصل پذیرفته شده در بین اکثر صاحب نظران و کارشناسان اقتصادی مورد توجه خاص قرار گرفته است.
وی افزود: این موضوع گذشته از کمک به ارتقای توان رقابتی بنگاهها در دستیابی به بازارهای هدف صادراتی، به نوعی در ایجاد انگیزه و تهییج صادرکنندگان به ویژه در سطح بنگاههای کوچک و متوسط برای زمینه سازی حضور موثرتر و فعالتر آنها در بازارهای جهانی و منطقهای، تأثیر شایان و غیر قابل انکاری دارد.
روستایی گفت: تجربه جنگ تحمیلی دوازده روزه رژیم صهیونی و آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران نشان داد که در شرایط سخت و غیر عادی، تجارت با کشورهای همسایه، چه در ارزآوری و تأمین منابع ارزی کشورمان و چه در تأمین کالاهای اساسی و اقلام ضروری، از درجه اهمیت و ضریب اطمینان بالا برخوردار است. در این راستا اهتمام ویژه برتکمیل زیر ساختهای تدارکاتی و بندری، تقویت پیمانهای پولی، تسهیل مبادلات و مراودات تجاری، ارائه تسهیلات بیشتر در مرزها و همچنین تقویت پیمانهای منطقهای، از اولویتهای کلیدی و الزامات روز دیپلماسی اقتصادی و تجاری جمهوری اسلامی ایران با کشورهای همسایه و منطقه است.
رایزن بازرگانی ایران افزود: روز ملی صادرات و تجلیل از سربازان و تلاش گران عرصه تجارت بویژه صادر کنندگان نمونه، حرکتی است نمادین برای قدردانی از پیش قراولان تجارت خارجی با هدف دستیابی به اهداف صادراتی قانون برنامه هفتم توسعه اقتصادی و پیشرفت جمهوری اسلامی ایران است.