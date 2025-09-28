پخش زنده
مدیرکل انتقال خون چهارمحال و بختیاری از تمامی افراد دارای شرایط دعوت کرد تا به جمع اهداکنندگان خون بپیوندند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،حسین هاشمی گفت: این دعوت برای تامین و رفع نیاز بیماران به خون و فرآوردههای آن نظیر گلبول قرمز فشرده شده، پلاکت و پلاسما است.
وی با اشاره به این که میانگین ذخیره خون ۷ روز است، افزود: هم اکنون میانگین ذخیره خون در استان ۶.۳ روز است.
هاشمی از مردم چهارمحال و بختیاری خواست تا افراد سالم و دارای شرایط به مراکز انتقال خون استان مراجعه کنند و بیماران نیازمند به خون را دراین روزهای حیاتی تنها نگذارند.
وی گفت: به علت کوتاه بودن طول عمر عناصر خون هم، چون پلاکت که در خارج از بدن انسان و در محیط فقط تا ۳ روز قابل نگهداری هستند، این موضوع اهمیت نیاز به اهدای خون و فرآوردههای آن به صورت روزانه و مستمر توسط مردم را پررنگتر میکند.