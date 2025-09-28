پخش زنده
استاندار آذربایجان غربی با تاکید بر ضرورت بازتعریف ظرفیتهای اقتصادی استان گفت: آذربایجان غربی تنها به کشاورزی محدود نیست و باید به عنوان استانی با قابلیتهای متنوع صنعتی و تجاری شناخته شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان با حضور رضا رحمانی استاندار آذربایجان غربی و افشار فتحالهی مدیرعامل و رئیس هیاتمدیره صندوق ضمانت صادرات ایران برگزار شد.
استاندار آذربایجان غربی در این نشست با تاکید بر ضرورت بازشناسی ظرفیتهای استان، گفت: آذربایجان غربی را باید از نو شناخت و به درستی معرفی کرد.
رضا رحمانی با بیان اینکه آذربایجان غربی توانمندیهای متنوعی دارد و نباید تنها به کشاورزی شناخته شود، افزود: با توجه به محدودیت منابع آبی، ضروری است که توسعه صنعتی استان با جدیت دنبال شود.
وی همچنین با اشاره به نقش زیرساختها در رشد اقتصادی استان، خاطرنشان کرد: فراهمسازی زیرساختهای لازم آغاز شده و هر اقدامی که انجام میدهیم باید در راستای تقویت صادرات باشد و در این مسیر باید صنایع و بخشهای نوین اقتصادی فعال شوند.
استاندار آذربایجان غربی از شناسایی فرصتهای جدید سرمایهگذاری در استان نیز خبر داده و افزود: به عنوان نمونه، یکی از هماستانیهای مقیم خارج از کشور برای احداث بیمارستان تخصصی کودکان در ارومیه اعلام آمادگی کرده و این نشاندهنده پویایی و ظرفیتهای بالفعل سرمایهگذاری در آذربایجانغربی است.
رحمانی همچنین با اشاره به اهمیت مرزها و کریدورهای اقتصادی استان در شرایط کنونی کشور، اضافه کرد: باید مرزها فعالتر شوند و مردم تغییرات مثبت در این حوزه را بهطور ملموس احساس کنند.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه هر فردی که توانایی دارد باید پایکار بیاید، افزود: مشکلات استانی را در همان سطح حل خواهیم کرد و مسائل ملی را نیز تا رسیدن به نتیجه پیگیری میکنیم.
استاندار آذربایجانغربی به تقویت حوزه فناوری، شرکتهای دانشبنیان و توسعه صادرات در استان نیز اشاره کرده و یادآور شد: باور داریم که آذربایجان غربی میتواند در زمره پنج استان برتر کشور قرار گیرد.
در پایان این نشست، اولین دفتر نمایندگی صندوق ضمانت صادرات ایران در استانهای مرزی به طور رسمی در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ارومیه افتتاح شد.