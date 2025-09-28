به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، محمدباقر قالیباف در سفر خود که تا پاسی از شب ادامه دارد ، علاوه بر شرکت در مراسم اختتامیه دومین کنگره بزرگداشت سه هزار شهید استان سمنان ، در شورای برنامه ریزی و جلسه پیگیری ناترازی های انرژی این استان نیز شرکت خواهد کرد .

پیشنهاد تخصیص پساب برای صنعت به عنوان مشوق تولید با پرهیز از قیمت‌گذاری از طرح هایی است که به گفته استاندار سمنان در این سفر به رییس قوه مقننه برای پیگیری و تصویب ارائه خواهد شد.

نماینده ولی فقیه در استان ، استاندار سمنان ، اعضای شورای تامین استان سمنان در بدو ورود محمدباقر قالیباف از او استقبال کردند.