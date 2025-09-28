پخش زنده
شاخص کیفی هوا در خرمشهر در وضع قرمز و در آبادان در وضع نارنجی قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ براساس دادههای سامانه پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا در ساعت ۸ صبح امروز یکشنبه ۶ مهر در خرمشهر با ۱۵۵، ماهشهر با ۱۵۲ و اهواز با ۱۵۲ میکرو گرم بر متر مکعب در وضع قرمز و ناسالم برای تمام گروههای سنی قرار گرفت.
همچنین آلودگی هوا در شهرهای آبادان با ۱۰۳، بهبهان با ۱۳۳، سوسنگرد با ۱۲۶، شوشتر با ۱۲۹، شوش با ۱۰۸ و اندیمشک با ۱۱۰ میکروگرم بر متر مکعب در وضع نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس گزارش شده است.
در این مدت شاخص کیفی هوا در هندیجان، آغاجاری، رامشیر، رامهرمز، هفتکل، باغملک، دزپارت، ایذه، ملاثانی، هویزه، گتوند، دزفول، لالی و اندیکا در وضع زرد و قابل قبول قرار گرفته است.
براساس طبقهبندی پنجگانه صورت گرفته در شاخص کیفیت هوا (AQI) از عدد صفر تا ۵۰ هوا پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا ناسالم برای همه گروهها، ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.