کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: بعدازظهر وزش باد نسبتا شدید شمال غربی در جزایر غربی استان، مواج شدن خلیج فارس و مناطق فراساحل را به دنبال خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مجتبی حمزه نژاد، با اشاره به مه صبحگاهی، گفت: بعدازظهر افزایش سرعت باد در مناطق دریایی استان مورد انتظار است.

او افزود: آسمان استان صاف تا قسمتی ابری در مناطق ساحلی و جزایر خلیج فارس با مه صبحگاهی و در طول روز با غبارمحلی همراه خواهد بود.

مجتبی حمزه نژاد، گفت: با توجه به ملایم بودن سرعت باد در صبحگاهی و افزایش رطوبت هوا، کاهش موقتی دید افقی در پاره‌ای نقاط ساحلی تنگه هرمز و جزایر خلیج فارس پیش بینی می‌شود.

او با اشاره به اینکه دریا تا ظهر در محدوده سواحل استان مساعد خواهد بود، گفت: با توجه به هشدار سطح زرد دریایی وزش باد نسبتا شدید شمال غربی تا بعدازظهر پنج شنبه دهم مهر سبب مواج شدن دریا خواهد شد.

حمزه نژاد، گفت: توصیه می‌شود در این مدت با توجه به ناایمن بودن شرایط تردد‌های دریایی از تردد شناور‌های سبک خصوصا در جزایر کیش و لاوان خودداری شود و تمهیدات لازم برای تردد ایمن شناور‌های مسافربری در جزایر غربی و کشتی‌های تجاری به مقاصد بوشهر و خوزستان در نظر گرفته شود.

او افزود: بعدازظهر در ارتفاعات شمالی و شرقی استان رشد ابر پیش بینی می‌شود، وقوع بارش پراکنده و موقتی در منطقه بشاگرد و حاجی آباد دور از انتظار نیست.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: از لحاظ دمایی، فردا در نقاط شرقی و مرکزی استان افزایش نسبی دما در طول روز مورد انتظار است.