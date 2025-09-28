پخش زنده
فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: استحکام و انسجام ملی، بزرگترین عامل بازدارندگی است و دشمن علیرغم همه تبلیغاتش از قدرت و اقتدار ملت ایران هراس دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مراسم آغاز سال تحصیلی جدید دانشگاه علوم دریایی امام خمینی نوشهر امروز (شنبه) با حضور امیر دریادار «شهرام ایرانی» فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.
امیر دریادار ایرانی در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و شهدای دفاع مقدس ۱۲ روزه، بهویژه چهار شهید سرباز اظهار داشت: همه ما مدیون خون شهدا هستیم و اقتدار امروز ایران اسلامی مرهون ایستادگی و فداکاری آنان است.
وی ضمن تبریک آغاز سال تحصیلی افزود: دانشجویان این دانشگاه با روحیه ولایتمداری، اخلاق و رفتار شایسته، در کنار دانش و مهارتهای تخصصی، مایه افتخار نیروی دریایی و کشور هستند.
دریادار ایرانی با اشاره به جنگ تحمیلی ۱۲ روزه تأکید کرد: دلیل اصلی غافلگیری دشمنان، بیتوجهی آنان به ریشهها و هشدارهای نخستین بود. ما باید همواره هوشیار بمانیم؛ چرا که استحکام و انسجام ملی، بزرگترین عامل بازدارندگی است و دشمن علیرغم همه تبلیغاتش از قدرت و اقتدار ملت ایران هراس دارد.
فرمانده نیروی دریایی ارتش با اشاره به پیشرفتهای علمی و عملیاتی دانشگاه و موفقیتهای دانشجویان در میادین علمی و ورزشی بینالمللی، ایجاد هنرستان در کنار دانشگاه را گامی زیربنایی برای تربیت نسل آینده دریانوردان دانست و گفت: این اقدام بستر مهمی برای تأمین نیروی متخصص دریایی فراهم میکند و آیندهای روشن برای اقتدار دریایی کشور رقم خواهد زد.