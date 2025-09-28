نمایشگاه الکامپ امسال با مشارکت گسترده شرکت‌های خارجی و همکاری فعال فناوران ایرانی، به فرصتی تازه برای عرضه دستاورد‌های مشترک و معرفی پروژه‌های نوآورانه در عرصه فناوری و ارتباطات تبدیل شده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، الکامپ امسال با حضور پررنگ شرکت‌های خارجی و همکاری فناوران ایرانی، فرصتی تازه برای نمایش دستاوردهای مشترک است.

از نمایشگرهای هوشمند تا مدارهای الکترونیکی؛ سخت‌افزار خارجی است اما نرم‌افزار و مغز متفکر آن توسط تیم‌های ایرانی توسعه یافته و تجربه عملی برای فناوران داخلی ایجاد می‌کند.