نمایشگاه الکامپ امسال با مشارکت گسترده شرکتهای خارجی و همکاری فعال فناوران ایرانی، به فرصتی تازه برای عرضه دستاوردهای مشترک و معرفی پروژههای نوآورانه در عرصه فناوری و ارتباطات تبدیل شده است.
از نمایشگرهای هوشمند تا مدارهای الکترونیکی؛ سختافزار خارجی است اما نرمافزار و مغز متفکر آن توسط تیمهای ایرانی توسعه یافته و تجربه عملی برای فناوران داخلی ایجاد میکند.