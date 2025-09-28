ایستگاه پایانی چهاردهمین جشنواره تئاتر خیابانی شهروند لاهیجان
آیین اختتامیه چهاردهمین جشنواره تئاتر خیابانی شهروند لاهیجان با معرفی برگزیدگان به کار خود پایان داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان
؛ استاندار گیلان در آیین اختتامیه این جشنواره با اشاره به میزبانی لاهیجان برای چهاردهمین دوره جشنواره تئاتر شهروند گفت: برگزاری چنین رویدادهایی نشاندهنده جایگاه والای هنرمندان استان است و تلاش خواهیم کرد در فاز نخست، مجتمع فرهنگی-هنری لاهیجان هرچه زودتر به بهرهبرداری برسد تا جشنوارههای فرهنگی-هنری در یک مکان مناسبی برگزار شود.
هادی حقشناس بر ضرورت توجه بیشتر به هنرهای نمایشی تأکید کرد و افزود: امروز کشور نیازمند برگزاری گستردهتر برنامههای هنری در حوزههای مختلف از جمله تئاتر، فیلم و موسیقی است و استان گیلان آمادگی دارد میزبان چنین رویدادهایی در سطح ملی باشد.
مدیر مرکز هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در این مراسم با اشاره به تنوع موضوعات آثار نمایشی ارائهشده در جشنواره گفت: آثار متنوعی با محورهای ایثار و مقاومت، حقوق شهروندی، آسیبهای اجتماعی، محیط زیست، کتابخوانی، فرهنگ شهروندی و آیینها و سنتهای اصیل ایرانی به روی صحنه رفت که همگی نشان از غنای فرهنگی و توانمندی هنرمندان استان دارد.
رضا مردانی بر ضرورت تقویت چنین رویدادهایی تأکید کرد و افزود: جشنواره تئاتر شهروند لاهیجان امروز به یک درخت تنومند فرهنگی بدل شده که طی ۱۴ سال رشد کرده و امروز به بار نشسته است و این دستاورد بزرگ مرهون تلاش شبانهروزی هنرمندان، مدیران و همه دستاندرکاران است.
رضا زنده دل شهردار لاهیجان و مسئول برگزاری جشنواره تئاتر خیابانی شهروند هم با بیان اینکه جشنواره تئاتر شهروند حاصل همراهی شهرداری، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و جامعه هنری است، افزود: از زمان اعلام فراخوان، ۱۳۸ اثر به دبیرخانه ارسال شد که در نهایت ۱۸ اثر در بخش مسابقه، ۷ اثر در بخش کودک و ۸ اثر در بخش استانی انتخاب و به روی صحنه رفت که خوشبختانه نمایشهای اجراشده با استقبال گسترده مردم فرهنگدوست لاهیجان مواجه شد و گروههای نمایشی بیش از ۱۰۰ اجرا در ۸ نقطه شهر برگزار کردند.