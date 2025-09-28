مراسم اولین سالگرد شهادت سید حسن نصرالله با حضور علما، مسئولان و مردم در مسجد حظیره یزد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، مراسم اولین سالگرد شهادت سید حسن نصرالله با حضور علما، مسئولان و مردم در مسجد حظیره یزد برگزار شد. در این مراسم حجت‌الاسلام والمسلمین ایمانی با تبیین نقش دبیرکل فقید حزب‌الله لبنان در شکل‌گیری و تقویت جریان مقاومت، جایگاه او را نقطه‌عطفی در تحولات منطقه دانست.

حجت‌الاسلام والمسلمین ایمانی در سخنان خود با مرور تاریخچه حزب‌الله، سید حسن نصرالله را شاگرد برجسته شهید سید عباس موسوی معرفی کرد و تأکید کرد که تشکیلات مقاومت قائم به شخص نبوده و پس از شهادت رهبران نیز ادامه یافته است.

وی در بازخوانی بخشی از مقاومت در جنگ ۶۶ روزه، عملکرد حزب‌الله را موجب وحشت دشمن و الگویی فرامنطقه‌ای توصیف کرد و افزایش توان موشکی حزب‌الله را یکی از دستاورد‌های راهبردی این جریان دانست.

سخنران مراسم با اشاره به نفوذ حزب‌الله در افکار عمومی منطقه، به نمونه‌هایی از نامه‌های مردمی اشاره کرد؛ از جمله نامه یک استاد دانشگاه اردنی که پس از شنیدن سخنرانی‌های مقاومت به مذهب شیعه گروید.

حجت‌الاسلام والمسلمین ایمانی همچنین خاطره‌ای از ارسال کمک‌های مردمی آفریقایی برای مقاومت و تواضع سید حسن نصرالله در اهدای تربت امام حسین (ع) به یکی از شیوخ معترض را روایت کرد.

وی دیدار تاریخی دبیرکل حزب‌الله با رهبر معظم انقلاب و اقدام او در بوسیدن دست رهبری را نشانه‌ای از عمق اندیشه ولایتمداری در جوامع عربی و پیام عزت و تبعیت از ولایت دانست.

این مراسم با مداحی و دعا برای شهدا به پایان رسید و حاضران بر ادامه راه مقاومت و شهدای آن تأکید کردند.