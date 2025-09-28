پخش زنده
امروز: -
کارشناس هواشناسی: آسمان استان از امروز یکشنبه تا سه شنبه صاف تا نیمه ابری پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ حمیدی کارشناس هواشناسی مازندران با اشاره به آسمان صاف در مازندران گفت: خروجی مدلهای هواشناسی نشان میدهد از امروز یکشنبه تا ۳ شنبه آسمان صاف تا نیمه ابری است و برای امروز ظهر و شب در سواحل غربی استان افزایش ابر و بارش پراکنده داریم.
وی افزود: از عصر سه شنبه تا صبح جمعه با فعالیت سامانه بارشی به تناوب شاهد بارندگی هستیم و دمای هوا کاهش مییابد.
به گفته کارشناس هواشناسی در ۲۴ ساعت گذشته ساری با ۲۹ درجه گرمترین نقطه استان گزارش شده است و بلده با ۶ درجه سردترین شهر استان بود.
حمیدی بیان کرد: دریا امروز و فردا مواج است و برای فعالیتهای دریایی مناسب نیست.