از هفته سوم لیگ برتر فوتبال بانوان یک دیدار در ورزشگاه امام علی ع سیرجان بین تیم‌های گل گهر و پرسپولیس برگزار شد که در پایان تیم گل گهر با ۳ گل تیم حریف را شکست داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،هفته سوم لیگ برتر فوتبال بانوان کشور جام کوثر بین دو تیم بانوان گل‌گهر سیرجان وبانوان پرسپولیس در ورزشگاه امام علی سیرجان برگزار شد.

دراین دیدار تیم بانوان گل‌گهر توانست در یک بازی خوب وهماهنگ با ۳ گل افسانه چترنور تیم بانوان پرسپولیس را شکست دهد و با ۹ امتیاز در صدر جدول قرار گیرد.