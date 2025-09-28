به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، همزمان آیین تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس با عنوان «عهدواره نسل دیروز و امروز انقلاب» نیز با حضور مسئولان، خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران در شهرستان بردسکن برگزار شد.

فرمانده اسبق سپاه امام رضا (ع) استان خراسان رضوی در این مراسم با اشاره به جنگ ۱۲ روزه، آن را نماد اقتدار و عظمت ملت ایران دانست و گفت: این جنگ نشان داد که ملت ایران در بزنگاه‌های تاریخی، با تمام توان و وحدت، از آرمان‌های انقلاب اسلامی دفاع می‌کند.

سردار غلامرضا احمدی افزود: دستاوردهای این نبرد فراتر از پیروزی نظامی بود؛ اتحاد، انسجام ملی و همدلی مردم از اقشار مختلف، جلوه‌ای از شکوه ایران اسلامی را به نمایش گذاشت.

سردار احمدی با تأکید بر اهمیت وحدت در شرایط بحرانی، اظهار داشت: با وجود اختلاف‌نظرها، در پای ایران همه مرزبندی‌ها برداشته می‌شودزیرا رمز پیروزی ملت ایران در برابر دشمنان همین همدلی و یکپارچگی است.

وی با اشاره به توانمندی‌های دفاعی جمهوری اسلامی ایران گفت: با وجود بهره‌گیری دشمنان از پیشرفته‌ترین سامانه‌های پدافندی برای رهگیری موشک‌های بالستیک ایران، نتوانستند مانع اصابت آن‌ها به اهداف تعیین‌شده شوند.

وی افزود: این شکست، نشان‌دهنده قدرت روزافزون ایران در عرصه دفاعی و ناکارآمدی تجهیزات مدعیان قدرت نظامی جهان است.