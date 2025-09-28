در چهل و ششمین سال گرامیداشت دفاع مقدس، نمایشگاه دائمی "مسیر سرخ" در باغ موزه دفاع مقدس مازندران در ساری برپا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ در چهل و ششمین سال گرامیداشت دفاع مقدس، نمایشگاه دائمی "مسیر سرخ" در باغ موزه دفاع مقدس مازندران در ساری برپا شد.

مسئول این نمایشگاه گفت: نمایشگاه مسیر سرخ با هدف معرفی بهتر تاریخ انقلاب اسلامی از دهه ۵۰، قیام و پیروزی انقلاب اسلامی، دفاع ملت اسلامی ایران در برابر جنگ تحمیلی رژیم بعثی صدام و کشور‌های قدرتمند دنیا و صحنه‌های اعزام، جبهه جنگ، حماسه آفرینی‌های رزمندگان و دستاورد‌های جنگ تحمیلی در غرفه‌های مختلف به نمایش گذاشته شد.

ایرانمهر با اشاره به راه اندازی حسینیه وداع، از بهره مندی سامانه سلفی مخاطبین و بازدیدکنندگان با شهدای شاخص دفاع مقدس و مدافع حرم در باغ موزه یاد کرد.

وی خاطر نشان کرد: در حسینیه وداع، آثار هنرمندان با موضوع جنگ ۱۲ روزه هم به نمایش گذاشته شد.

ایرانمهر با بیان اینکه تعداد ۲۰ غرفه در محل نمایشگاه «ما فاتحان قله‌ایم» برپا شده است، تصریح کرد: همچنین نمایشگاه تجسمی «مسیر سرخ» که پایداری و مقاومت و استقامت مردم مازندران را به تصویر می‌کشد مورد استقبال بازدیدکنندگان واقع شده است.

مسئول نمایشگاه «ما فاتحان قله‌ایم» یادآور شد: این نمایشگاه کمک می‌کند که ما به بیانات رهبر انقلاب، جامه عمل بپوشیم و ارزش‌های دفاع مقدس را تبیین کنیم.