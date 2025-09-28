پخش زنده
صادرات کالاهای تولیدی خراسان جنوبی در نیمه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۱۲۳ درصد افزایش یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، مدیر کل گمرکات استان، در گفتوگو با خبرنگار صدا و سیما گفت: در نیمه نخست امسال در مجموع یک میلیون و ۵۰۸ هزار و ۷۹ تُن کالای تولیدی خراسان جنوبی و سایر استانهای کشور، به ارزش ۴۳۵ میلیون و ۴۳۲ هزار و ۷۶۸ دلار از گمرکات خراسان جنوبی به خارج از کشور صادر شد که این رقم در مقایسه با مدت مشابه پارسال از نظر ارزش ۱۱ درصد و از نظر وزن ۲۰ درصد افزایش داشته است.
کوهگرد با اشاره به صادرات کالاهای تولیدی استان در این مدت، افزود: صادرات قطعی کالاهای تولیدی خراسان جنوبی از گمرکات بیرجند، ماهیرود و گمرک مستقر در بازارچه مرزی ماهیرود در نیمه نخست امسال یک میلیون و ۴۲ هزار و ۵۶۹ تن کالا به ارزش ۲۳۰ میلیون و چهار هزار و ۶۸۵ دلار بوده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۱۲۳ درصد از نظر ارزش و ۷۲ درصد از نظر وزن افزایش داشته است.
وی گفت: کالاهای تولیدی استان در این مدت به کشورهای روسیه، ترکیه، پاکستان، عراق، ترکمنستان و افغانستان صادر شده است.
مدیر کل گمرکات استان افزود: شمش آهن، سیمان، قیر، ورق فلزی، صیفی جات، هیدروکربن، مرکبات، تخم مرغ، زعفران و کاشی و سرامیک از جمله کالاهای تولیدی خراسان جنوبی است که از گمرکات استان صادر شده است.