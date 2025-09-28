به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، مدیر کل گمرکات استان، در گفت‌و‌گو با خبرنگار صدا و سیما گفت: در نیمه نخست امسال در مجموع یک میلیون و ۵۰۸ هزار و ۷۹ تُن کالای تولیدی خراسان جنوبی و سایر استان‌های کشور، به ارزش ۴۳۵ میلیون و ۴۳۲ هزار و ۷۶۸ دلار از گمرکات خراسان جنوبی به خارج از کشور صادر شد که این رقم در مقایسه با مدت مشابه پارسال از نظر ارزش ۱۱ درصد و از نظر وزن ۲۰ درصد افزایش داشته است.

کوهگرد با اشاره به صادرات کالا‌های تولیدی استان در این مدت، افزود: صادرات قطعی کالا‌های تولیدی خراسان جنوبی از گمرکات بیرجند، ماهیرود و گمرک مستقر در بازارچه مرزی ماهیرود در نیمه نخست امسال یک میلیون و ۴۲ هزار و ۵۶۹ تن کالا به ارزش ۲۳۰ میلیون و چهار هزار و ۶۸۵ دلار بوده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۱۲۳ درصد از نظر ارزش و ۷۲ درصد از نظر وزن افزایش داشته است.

وی گفت: کالا‌های تولیدی استان در این مدت به کشور‌های روسیه، ترکیه، پاکستان، عراق، ترکمنستان و افغانستان صادر شده است.

مدیر کل گمرکات استان افزود: شمش آهن، سیمان، قیر، ورق فلزی، صیفی جات، هیدروکربن، مرکبات، تخم مرغ، زعفران و کاشی و سرامیک از جمله کالا‌های تولیدی خراسان جنوبی است که از گمرکات استان صادر شده است.