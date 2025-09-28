پخش زنده
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شهرکرد از کشت کلزا در ۱۵ هکتار از زمینهای کشاورزی این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،شریفی گفت: امسال رقم نیما برای کشت استفاده شده است که یکی از ارقام اصلاحشده و پربازده کلزا محسوب میشود.
وی گفت: امروز بیش از ۹۰ درصد روغن مورد نیاز کشور وارداتی است و توسعه کشت کلزا در شهرستان شهرکرد میتواند گامی مؤثر در مسیر خودکفایی و کاش وابستگی به واردات باشد.
وی با اشاره به شرایط اقلیمی منطقه گفت: کشت کلزا با صرفهجویی در مصرف آب نسبت به محصولات پرآببر، باعث افزایش بهرهوری زمینهای کشاورزی میشود و مزایای کشت کلزا شامل افزایش درآمد کشاورزان از طریق فروش محصول و فرآوردههای جانبی، بهبود حاصلخیزی خاک به دلیل قرار گرفتن در تناوب زراعی با گندم و جو، کاهش آفات و بیماریها در کشتهای بعدی و اشتغالزایی مستقیم و غیرمستقیم در حوزه کاشت، داشت، برداشت و صنایع تبدیلی است.