به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ این کاروان پس از پیمودن ۱۳۰۰ کیلومتر با حضور در گلزار شهدای استان‌های قم، تهران، مازندران، گلستان، خراسان شمالی وغبار روبی و عطر افشانی کرده مزار شهیدان پس از ۱۰ روز به مشهد مقدس رسیدند.

این کاروان که شامل ۱۶ دوچرخه‌سوار بودند پس از ورود به مشهد، ادای احترام به مقام شامخ شهید رضا فخریان، آتش‌نشان فداکار مشهدی، با حضور در منزل این شهید والامقام با خانواده وی دیدار کردند.