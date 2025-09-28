برداشت محصولی از ۱۸۰۰ هکتار باغ
جشن پاییزی برداشت بادام در روستای حاجی آباد
جشنواره بادام در روستای حاجی آباد شهرستان نجف آباد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ فرماندار شهرستان نجف آباد گفت: در این جشنواره در ۴۱ غرفه صنعت کشاورزی به ویژه کشت بادام معرفی شده است.
حمید رضا فشارکی افزود: بیش از ۱۸۰۰ هکتار ازباغهای نجف آباد زیر کشت بادام است و سالانه بیش از ۳ هزارو ۴۰۰ تن بادام از این باغات برداشت میشود.
وی گفت: حدود ۶۰ درصد محصولبادام نجف آباد به هندوستان و کشورهای عربی صادر میشود.
