ملت ایران با افزایش تهدیدها و تحریمها، با وحدت و تبعیت از رهبری بر حفظ استقلال و صنعت هستهای تاکید کرده و راه پیشرفت و مقاومت را ادامه میدهد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ وطندوستی و حفظ ارزشهای ملی همواره روایت غالب ملت ایران بوده است.
در شرایطی که فشارها و تهدیدهای خارجی افزایش یافته، استقلال کشور و توسعه صنعت هستهای بهعنوان حق مسلم ایران، بیش از پیش اهمیت یافته است.
این صنعت نه تنها برای تأمین انرژی، بلکه برای تولید داروهای هستهای و شیرینسازی آب دریا نقش حیاتی دارد و پاسداری از آن، تکلیفی ملی است.
در برابر بدعهدیها و تحریمهای ظالمانه، ملت ایران با وحدت و تبعیت از رهبری، از دستاوردهای خود دفاع میکند و راه پیشرفت را متوقف نخواهد کرد.
ملت ایران از تهدیدهای دشمنان نمیترسد و با مقاومت و همبستگی، آیندهای امن و مستقل را رقم خواهد زد.