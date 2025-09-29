ملت ایران با افزایش تهدیدها و تحریم‌ها، با وحدت و تبعیت از رهبری بر حفظ استقلال و صنعت هسته‌ای تاکید کرده و راه پیشرفت و مقاومت را ادامه می‌دهد.

استقلال و توان هسته‌ای؛ لازمه حیات و توسعه ایران اسلامی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ وطن‌دوستی و حفظ ارزش‌های ملی همواره روایت غالب ملت ایران بوده است.

در شرایطی که فشارها و تهدیدهای خارجی افزایش یافته، استقلال کشور و توسعه صنعت هسته‌ای به‌عنوان حق مسلم ایران، بیش از پیش اهمیت یافته است.

این صنعت نه تنها برای تأمین انرژی، بلکه برای تولید داروهای هسته‌ای و شیرین‌سازی آب دریا نقش حیاتی دارد و پاسداری از آن، تکلیفی ملی است.

در برابر بدعهدی‌ها و تحریم‌های ظالمانه، ملت ایران با وحدت و تبعیت از رهبری، از دستاوردهای خود دفاع می‌کند و راه پیشرفت را متوقف نخواهد کرد.

ملت ایران از تهدیدهای دشمنان نمی‌ترسد و با مقاومت و همبستگی، آینده‌ای امن و مستقل را رقم خواهد زد.