رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر از اشتغال بیش از دو هزار و سیصد نفر در پارک علم و فناوری این دانشگاه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مالک نادری در نشست هماندیشی روسای پارکهای علم و فناوری، بر توسعه همکاری میان دانشگاهها و پارکهای علم و فناوری و نقش آنها در کارآفرینی و اشتغال پایدار جوانان تأکید کرد.
رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه امیرکبیر، با اعلام اشتغال مستقیم دو هزار و سیصد نفر در این مجموعه گفت: در حال حاضر ۲۱۲ شرکت در پارک مستقر هستند که ۶۴ مورد از آنها دانشبنیاناند و حدود یکسوم نیز در قالب استارتاپها فعالیت دارند.
وی با اشاره به حمایتهای دانشگاه افزود: «صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تسهیلات مالی مناسبی در اختیار شرکتها قرار میدهد و واحد بازاریابی پارک نیز برای تقویت شبکهسازی و جذب پروژههای صنعتی در حال راهاندازی است.»
نادری, رفع موانع فضای کسبوکار را مهمترین نیاز شرکتهای فناور دانست و اظهار داشت: «اگر مسیر فعالیت این شرکتها هموار شود، میتوانند سهم بیشتری در اقتصاد دانشبنیان داشته باشند.»
در این نشست، سروش، سرپرست دانشگاه صنعتی امیرکبیر، نیز با اشاره به سیاستهای وزارت علوم در حمایت از همکاری دانشگاهها و پارکهای علم و فناوری گفت: پارک علم و فناوری امیرکبیر با تمرکز بر حوزههایی چون هوش مصنوعی، انرژی و تجارت الکترونیک، به دنبال پیوند آموزش دانشگاهی با نوآوریهای فناورانه است.
وی افزود: هدف ما خلق ارزش افزوده برای صنعت و ایجاد اشتغال پایدار برای جوانان متخصص است تا ضمن ماندگاری در کشور، نقشی مؤثر در توسعه ملی ایفا کنند.
سروش همچنین با اشاره به توان علمی و آموزشی دانشگاه تأکید کرد: در حال حاضر بیش از ۵۰۰ عضو هیئت علمی و حدود ۱۴ هزار دانشجو در دانشگاه فعالیت دارند. تلاش می شود علاوه بر ارتقای ظرفیتهای آموزشی، بروندادهای پژوهشی را نیز گسترش دهیم و مدیران پارک علم و فناوری را در سیاستگذاریهای دانشگاه مشارکت دهیم.
وی توسعه پارکهای علم و فناوری را یکی از مسیرهای اصلی پیشرفت کشور دانست و گفت: «آنچه در بازدیدها مشاهده کردم، امیدبخش است؛ با این حال، همچنان جای کار بسیاری وجود دارد و باید گامهای جدیتری برای تحقق پیوند گستردهتر صنعت و دانشگاه برداشت.