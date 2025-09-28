پخش زنده
رییس هیات نجات غریق خوزستان از پلمب سه استخر در استان خبر داد و گفت: با پیگیریهای لازم از فعالیت استخرهای متخلف جلوگیری خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امید جشانزاده اظهارکرد: با هماهنگی اداره کل ورزش و جوانان و با حضور بازرس هیات نجات غریق و غواصی خوزستان و ماموران اداره اماکن و نیروی انتظامی، سه استخر متخلف در استان پلمب شدند.
او ادامه داد: هیات نجات غریق و غواصی استان در راستای پیشگیری از غرقشدگی و حمایت از ناجیان غریق با استخرهایی که تکالیف قانونی خود را رعایت نکرده و تاییدیه فنی لازم و مجوزات قانونی را دریافت نکنند، برخورد کرده و با پیگیریهای لازم از فعالیت آنها جلوگیری خواهد کرد.
رییس هیات نجات غریق خوزستان بیان کرد: در حال حاضر در استان خوزستان بیش از ۸۴ استخر فعال داریم که از این تعداد نیز ۱۲ استخر شرایط خطرآفرین دارند. امیدوارم مدیران این اماکن آبی نسبت به رفع موارد نقص فنی و دریافت تاییدیههای لازم اقدام کنند.