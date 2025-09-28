به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امیر خلفیان با اشاره به تشکیل پرونده قضایی علیه افرادی که با انتشار اخبار بی‌اساس و حساسیت‌برانگیز در فضای مجازی، امنیت روانی جامعه را مختل کرده‌اند، اظهار داشت: با متخلفان این حوزه برخورد قانونی جدی صورت خواهد گرفت.

وی با هشدار به رسانه‌ها اعلام کرد: انتشار اخبار کذب و حساسیت‌برانگیز، به‌ویژه پس از اعمال غیر قانونی بازگشت تحریم ها، باعث نگرانی و بهره‌برداری رسانه‌های معاند شده است.

خلفیان تصریح کرد: حفظ امنیت روانی مردم از اولویت‌های دستگاه قضا است و فضای مجازی به‌صورت مستمر رصد می‌شود. رسانه‌ها باید از تبدیل‌شدن به ابزاری برای تشویش اذهان عمومی جلوگیری کنند.