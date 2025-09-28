





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان فارس با هدف توسعه تولیدات نمایشی و ارتقای کیفیت برنامه‌های فرهنگی، فراخوانی برای جذب هنرمندان حرفه‌ای در حوزه نمایش عروسکی و تئاتر کودک و نوجوان منتشر کرد.

علی خواجه‌نژادیان، مدیرکل کانون، اعلام کرد این فراخوان با هدف بهره‌گیری از ظرفیت هنرمندان خلاق و توانمند برای تولید آثار نمایشی متناسب با گروه سنی کودک و نوجوان منتشر شده است؛ آثاری که بتوانند پیام‌های آموزشی، فرهنگی و اجتماعی را با زبان هنر به نسل آینده منتقل کنند.

خواجه‌نژادیان درباره شرایط شرکت در فراخوان گفت: «هنرمندان علاقه‌مند باید رزومه کامل هنری خود را همراه با نمونه آثار تصویری، شامل فیلم‌های کوتاه از اجرا‌ها یا عکس‌های نمایشی، ارسال کنند. سابقه حرفه‌ای، توانایی کار تیمی و ارائه ایده‌های نوآورانه از جمله معیار‌های مهم برای انتخاب خواهد بود.»

مهلت ارسال مدارک تا ۸ مهرماه ۱۴۰۴ تعیین شده و متقاضیان می‌توانند مدارک خود را به صورت حضوری به نشانی شیراز، خیابان پاسداران، جنب پارک کودک (پارک قوری سابق)، واحد تئاتر و نمایش کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان فارس تحویل دهند.

وی همچنین افزود: «علاقه‌مندان می‌توانند برای اطلاعات بیشتر با شماره همراه کارشناس نمایش ۰۹۱۷۵۰۲۳۴۰۱ یا تلفن ثابت ۰۷۱۳۸۳۰۲۴۸۰ داخلی‌های ۲۱۶ و ۲۴۱ تماس بگیرند.»