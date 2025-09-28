به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، رئیس تعزیرات حکومتی قائنات گفت: پرونده حمل کالا‌های قاچاق شامل ۱۵۰ کیلوگرم انبه پاکستانی و تعدادی انواع لوازم آرایشی و بهداشتی به ارزش ۶۴۱ میلیون و ۹۲ هزار ریال در شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان قاینات رسیدگی شد.

خزائی افزود: شعبه با بررسی مدارک موجود در پرونده، تخلف را محرز و علاوه بر ضبط کالا‌های کشف شده، متخلف را به پرداخت یک میلیارد و ۲۸۲ میلیون ریال معادل ۲ برابر ارزش تخلف محکوم کرد.

به گفته وی، شعبه همچنین با توجه به بیشتر بودن ارزش خودرو از کالا‌های کشف شده، مبلغ ۶۴۱ میلیون و ۹۲ هزار ریال معادل ارزش کالا به جریمه اضافه و در مجموع متخلف را به پرداخت یک میلیارد و ۹۲۳ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

خزائی گفت: ماموران نیروی انتظامی شهرستان قائنات، هنگام بازرسی خودرو‌های عبوری از یک دستگاه اتوبوس، محموله کالا قاچاق را کشف و پرونده این تخلف را برای بررسی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.